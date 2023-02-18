Hamza Mesanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Mesanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Mesanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Mesanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Mesanovic 31 Aralık 1997 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Hamza Mešanović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Mesanovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Mesanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krka futbol takımında oynamaktadır. NK Krka takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Mesanovic'nin NK Krka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamza Mesanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Mesanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hamza Mesanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Mesanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Şubat 2017 yılında Teplice B

25 Ağu 2017 yılında Velez Mostar

17 Temmuz 2019 yılında GOSK Gabela

17 Şubat 2020 yılında HNK Capljina

23 Eylül 2020 yılında Croat. Zmijavci

18 Ağu 2021 yılında Cibalia

15 Temmuz 2022 yılında NK Krka

Hamza Mesanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Mesanovic şuan NK Krka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.