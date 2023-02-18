Kristijan Blazevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristijan Blazevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristijan Blazevski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristijan Blazevski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristijan Blazevski 28 Eylül 2000 tarihinde Ohrid şehrinde doğmuştur. Kuzey Makedonya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Кристијан Блажевски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristijan Blazevski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristijan Blazevski, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krka futbol takımında oynamaktadır. NK Krka takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kristijan Blazevski'nin NK Krka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristijan Blazevski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristijan Blazevski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristijan Blazevski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristijan Blazevski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2014 yılında Euromilk GL

29 Eylül 2017 yılında HASK Zagreb U19

16 Nisan 2018 yılında HASK Zagreb

16 Ağu 2019 yılında NK Dubrava ZG

27 Temmuz 2020 yılında NK Jarun

22 Temmuz 2022 yılında NK Krka

Kristijan Blazevski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristijan Blazevski şuan NK Krka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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