Jakob Snedic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Snedic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Snedic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakob Snedic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakob Snedic 25 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakob Snedic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ND Ilirija 1911 U19 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 U19 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jakob Snedic'nin ND Ilirija 1911 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jakob Snedic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakob Snedic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2022 yılında ND Ilirija U19
Jakob Snedic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakob Snedic şuan ND Ilirija 1911 U19 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
Jakob Snedic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Slowenien U15 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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