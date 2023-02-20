Jarl Magnus Knutsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jarl Magnus Knutsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jarl Magnus Knutsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jarl Magnus Knutsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jarl Magnus Knutsen 3 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jarl Magnus Ernstsen Knutsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jarl Magnus Knutsen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Jarl Magnus Knutsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 8 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jarl Magnus Knutsen'nin Ranheim IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jarl Magnus Knutsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jarl Magnus Knutsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jarl Magnus Knutsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jarl Magnus Knutsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mart 2017 yılında Nardo FK

8 Şubat 2021 yılında Ranheim IL

4 Ağustos 2021 yılında Levanger FK

31 Aralık 2021 yılında Ranheim IL

Jarl Magnus Knutsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jarl Magnus Knutsen şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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