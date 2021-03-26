Konya Ilgın Nüfusu 2020 - 2021 |  Ilgın İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Konya Ilgın Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Konya Ilgın nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Konya Ilgın Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ilgın ilçesinin bağlı bulunduğu Konya ilinde 2 milyon 250 bin 20 kişi yaşamaktadır. Konya ili 40838 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,676 (km²) si Ilgın ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Konya Ilgın nüfusu 54 bin 315 kişidir.

Konya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 250 bin 20 kişidir.

Ilgın İlçe Nüfusu Kaçtır?

54 bin 315 kişidir.

Konya Ilgın Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 1,6 olarak gerçekleşmiştir.

Ilgın İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,572628 Enlem : 28,572628

Ilgın İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Konya iline bağlı bulunan Ilgın ilçesinin telefon alan kodu 0 332 şeklinde başlamaktadır.

Ilgın ilçesinin bağlı olduğu Konya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ilgın ilçesinin bağlı olduğu il olan Konya ilinin plaka kodu 42 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020