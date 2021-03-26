Diyarbakır Çüngüş Nüfusu 2020 - 2021 |  Çüngüş İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Naki isminin anlamı nedir, Naki ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Mail isminin anlamı nedir, Mail ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Diyarbakır Çınar Nüfusu 2020 - 2021 |  Çınar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Kani isminin anlamı nedir, Kani ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sigorta Eksperi Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıGelinim Mutfakta 26 Mart Cuma puan durumu | 26 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?İnak isminin anlamı nedir, İnak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Koronavirüs'ten vefat eden oyuncu Luran Ahmeti'ye ünlü isimlerden veda mesajları geldi!Ali Öz kimdir? | Ali Öz Hrant Dink davası suçu ne? Cezası ne?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Konya Ilgın Nüfusu 2020 - 2021 |  Ilgın İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Konya Ilgın Nüfusu 2020 - 2021 |  Ilgın İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Konya Ilgın nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Konya Ilgın nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Konya Ilgın nüfusunun 54 bin 315 olduğu açıklandı. Haberimizde  Konya Ilgın yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Konya Ilgın Nüfusu 2020 - 2021 |  Ilgın İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Konya Ilgın Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Konya Ilgın nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Konya Ilgın Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ilgın ilçesinin bağlı bulunduğu Konya ilinde  2 milyon 250 bin 20 kişi yaşamaktadır. Konya ili 40838 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,676 (km²) si Ilgın ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Konya Ilgın nüfusu 54 bin 315 kişidir.

Konya Ilgın Nüfusu 2020 - 2021 |  Ilgın İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Konya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 250 bin 20 kişidir.

Ilgın İlçe Nüfusu Kaçtır?

54 bin 315 kişidir.

Konya Ilgın Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  1,6 olarak gerçekleşmiştir.

Konya Ilgın Nüfusu 2020 - 2021 |  Ilgın İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Ilgın İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  28,572628      Enlem :  28,572628

Ilgın İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Konya iline bağlı bulunan Ilgın ilçesinin telefon alan kodu 0 332 şeklinde başlamaktadır.

Ilgın ilçesinin bağlı olduğu Konya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ilgın ilçesinin bağlı olduğu il olan Konya ilinin plaka kodu 42 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT