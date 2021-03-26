Konya Kulu Nüfusu 2020 - 2021 |  Kulu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Konya Kulu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Konya Kulu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Konya Kulu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kulu ilçesinin bağlı bulunduğu Konya ilinde 2 milyon 250 bin 20 kişi yaşamaktadır. Konya ili 40838 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,043 (km²) si Kulu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Konya Kulu nüfusu 51 bin 493 kişidir.

Konya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 250 bin 20 kişidir.

Kulu İlçe Nüfusu Kaçtır?

51 bin 493 kişidir.

Konya Kulu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 13,1 olarak gerçekleşmiştir.

Kulu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,17308 Enlem : 31,17308

Kulu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Konya iline bağlı bulunan Kulu ilçesinin telefon alan kodu 0 332 şeklinde başlamaktadır.

Kulu ilçesinin bağlı olduğu Konya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kulu ilçesinin bağlı olduğu il olan Konya ilinin plaka kodu 42 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020