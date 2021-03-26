Konya Taşkent Nüfusu 2020 - 2021 |  Taşkent İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Konya Taşkent Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Konya Taşkent nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Konya Taşkent Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Taşkent ilçesinin bağlı bulunduğu Konya ilinde 2 milyon 250 bin 20 kişi yaşamaktadır. Konya ili 40838 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 414 (km²) si Taşkent ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Konya Taşkent nüfusu 6 bin 1 kişidir.

Konya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 250 bin 20 kişidir.

Taşkent İlçe Nüfusu Kaçtır?

6 bin 1 kişidir.

Konya Taşkent Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -48 olarak gerçekleşmiştir.

Taşkent İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,490326 Enlem : 32,490326

Taşkent İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Konya iline bağlı bulunan Taşkent ilçesinin telefon alan kodu 0 332 şeklinde başlamaktadır.

Taşkent ilçesinin bağlı olduğu Konya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Taşkent ilçesinin bağlı olduğu il olan Konya ilinin plaka kodu 42 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020