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Konya Karatay Nüfusu 2020 - 2021 |  Karatay İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Konya Karatay nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Konya Karatay nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Konya Karatay nüfusunun 351 bin 422 olduğu açıklandı. Haberimizde  Konya Karatay yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Konya Karatay Nüfusu 2020 - 2021 |  Karatay İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Konya Karatay Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Konya Karatay nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Konya Karatay Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karatay ilçesinin bağlı bulunduğu Konya ilinde  2 milyon 250 bin 20 kişi yaşamaktadır. Konya ili 40838 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,782 (km²) si Karatay ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Konya Karatay nüfusu 351 bin 422 kişidir.

Konya Karatay Nüfusu 2020 - 2021 |  Karatay İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Konya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 250 bin 20 kişidir.

Karatay İlçe Nüfusu Kaçtır?

351 bin 422 kişidir.

Konya Karatay Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  36,1 olarak gerçekleşmiştir.

Konya Karatay Nüfusu 2020 - 2021 |  Karatay İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Karatay İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  32,521935      Enlem :  32,521935

Karatay İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Konya iline bağlı bulunan Karatay ilçesinin telefon alan kodu 0 332 şeklinde başlamaktadır.

Karatay ilçesinin bağlı olduğu Konya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Karatay ilçesinin bağlı olduğu il olan Konya ilinin plaka kodu 42 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

 

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