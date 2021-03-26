Konya Yalıhüyük Nüfusu 2020 - 2021 |  Yalıhüyük İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Konya Yalıhüyük Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Konya Yalıhüyük nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Konya Yalıhüyük Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yalıhüyük ilçesinin bağlı bulunduğu Konya ilinde 2 milyon 250 bin 20 kişi yaşamaktadır. Konya ili 40838 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 56 (km²) si Yalıhüyük ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Konya Yalıhüyük nüfusu bin 573 kişidir.

Konya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 250 bin 20 kişidir.

Yalıhüyük İlçe Nüfusu Kaçtır?

Bin 573 kişidir.

Konya Yalıhüyük Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -35 olarak gerçekleşmiştir.

Yalıhüyük İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,086304 Enlem : 32,086304

Yalıhüyük İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Konya iline bağlı bulunan Yalıhüyük ilçesinin telefon alan kodu 0 332 şeklinde başlamaktadır.

Yalıhüyük ilçesinin bağlı olduğu Konya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yalıhüyük ilçesinin bağlı olduğu il olan Konya ilinin plaka kodu 42 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020