Konya Sarayönü Nüfusu 2020 - 2021 |  Sarayönü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Konya Sarayönü Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Konya Sarayönü nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Konya Sarayönü Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sarayönü ilçesinin bağlı bulunduğu Konya ilinde 2 milyon 250 bin 20 kişi yaşamaktadır. Konya ili 40838 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,577 (km²) si Sarayönü ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Konya Sarayönü nüfusu 27 bin 542 kişidir.

Konya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 250 bin 20 kişidir.

Sarayönü İlçe Nüfusu Kaçtır?

27 bin 542 kişidir.

Konya Sarayönü Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 18,9 olarak gerçekleşmiştir.

Sarayönü İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,405697 Enlem : 32,405697

Sarayönü İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Konya iline bağlı bulunan Sarayönü ilçesinin telefon alan kodu 0 332 şeklinde başlamaktadır.

Sarayönü ilçesinin bağlı olduğu Konya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sarayönü ilçesinin bağlı olduğu il olan Konya ilinin plaka kodu 42 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020