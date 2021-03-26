Konya Hüyük Nüfusu 2020 - 2021 |  Hüyük İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

​​​Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Konya Hüyük Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Konya Hüyük nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Konya Hüyük Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hüyük ilçesinin bağlı bulunduğu Konya ilinde 2 milyon 250 bin 20 kişi yaşamaktadır. Konya ili 40838 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 444 (km²) si Hüyük ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Konya Hüyük nüfusu 15 bin 595 kişidir.

Konya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 250 bin 20 kişidir.

Hüyük İlçe Nüfusu Kaçtır?

15 bin 595 kişidir.

Konya Hüyük Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -3,6 olarak gerçekleşmiştir.

Hüyük İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,597162 Enlem : 31,597162

Hüyük İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Konya iline bağlı bulunan Hüyük ilçesinin telefon alan kodu 0 332 şeklinde başlamaktadır.

Hüyük ilçesinin bağlı olduğu Konya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hüyük ilçesinin bağlı olduğu il olan Konya ilinin plaka kodu 42 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020