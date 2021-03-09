Konya Nüfusu 2020 - 2021 | Konya Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Konya Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Konya nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Konya Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Konya nüfusu geçen yıla göre 17646 kişi artarak 2250020 kişi oldu ( 2019 yılında Konya nüfusu 2 milyon 232 bin 374 kişiydi ) . İstanbul ilinde 1 milyon 118 bin 850 erkek, 1 milyon 131 bin 170 kadın yaşamaktadır.

Konya Alan kodu nedir?

Konya ilinin telefon alan kodu 0 332 şeklinde başlamaktadır.

Konya yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Konya ilinin yüz ölçümü 40838 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 1 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Konya Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Konya ilinin plaka kodu 42 olarak belirlenmiştir

Konya 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Konya 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 2250020

Konya 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 1118850

Konya 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 1131170

Konya 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 7

Konya 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,38 Kişidir.

Konya 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 26,25 olduğu görülmektedir.

Konya 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,65 olduğu görülmektedir.

Konya 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 3869 kişi boşanmıştır.

Konya 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 22463

Konya 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 2250020

Konya 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 1118850

Konya 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 1131170

Konya 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Konya 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -

Konya 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -

Konya 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 58 kişidir.

Konya 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 1108968 Kadın : 1123406 Toplam : 2232374 Nüfus yoğunluğu : 57 kişidir.

Konya 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 1108968 Kadın : 1123406 Toplam : 2232374

Konya 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Konya 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 1094441 Kadın : 1111168 Toplam : 2205609 Nüfus yoğunluğu : 57 kişidir.

Konya 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 1094441 Kadın : 1111168 Toplam : 2205609

Konya 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Konya 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 1081718 Kadın : 1098431 Toplam : 2180149 Nüfus yoğunluğu : 56 kişidir.

Konya 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 1081718 Kadın : 1098431 Toplam : 2180149

Konya 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Konya 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 1073631 Kadın : 1087672 Toplam : 2161303 Nüfus yoğunluğu : 56 kişidir.

Konya 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 1073631 Kadın : 1087672 Toplam : 2161303

Konya 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Konya 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 1056540 Kadın : 1074004 Toplam : 2130544 Nüfus yoğunluğu : 55 kişidir.

Konya 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 1056540 Kadın : 1074004 Toplam : 2130544

Konya 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -