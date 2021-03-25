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Konya Ahırlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Ahırlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Konya Ahırlı nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Konya Ahırlı nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Konya Ahırlı nüfusunun 4 bin 657 olduğu açıklandı. Haberimizde  Konya Ahırlı yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Konya Ahırlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Ahırlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Konya Ahırlı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Konya Ahırlı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Konya Ahırlı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ahırlı ilçesinin bağlı bulunduğu Konya ilinde  2 milyon 250 bin 20 kişi yaşamaktadır. Konya ili 40838 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 414 (km²) si Ahırlı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Konya Ahırlı nüfusu 4 bin 657 kişidir.

Konya Ahırlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Ahırlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Konya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 250 bin 20 kişidir.

Ahırlı İlçe Nüfusu Kaçtır?

4 bin 657 kişidir.

Konya Ahırlı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -20,4 olarak gerçekleşmiştir.

Konya Ahırlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Ahırlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Ahırlı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  32,119556      Enlem :  32,119556

Ahırlı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Konya iline bağlı bulunan Ahırlı ilçesinin telefon alan kodu 0 332 şeklinde başlamaktadır.

Ahırlı ilçesinin bağlı olduğu Konya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ahırlı ilçesinin bağlı olduğu il olan Konya ilinin plaka kodu 42 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

 

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