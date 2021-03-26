Konya Kadınhanı Nüfusu 2020 - 2021 |  Kadınhanı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Konya Kadınhanı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Konya Kadınhanı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Konya Kadınhanı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kadınhanı ilçesinin bağlı bulunduğu Konya ilinde 2250020 kişi yaşamaktadır. Konya ili 40838 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,593 (km²) si Kadınhanı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Konya Kadınhanı nüfusu 31817 kişidir.

Konya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 250 bin 20 kişidir.

Kadınhanı İlçe Nüfusu Kaçtır?

31 bin 817 kişidir.

Konya Kadınhanı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -10,2 olarak gerçekleşmiştir.

Kadınhanı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,210461 Enlem : 32,210461

Kadınhanı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Konya iline bağlı bulunan Kadınhanı ilçesinin telefon alan kodu 0 332 şeklinde başlamaktadır.

Kadınhanı ilçesinin bağlı olduğu Konya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kadınhanı ilçesinin bağlı olduğu il olan Konya ilinin plaka kodu 42 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020