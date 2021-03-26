Konya Yunak Nüfusu 2020 - 2021 |  Yunak İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Konya Yunak Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Konya Yunak nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Konya Yunak Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yunak ilçesinin bağlı bulunduğu Konya ilinde 2 milyon 250 bin 20 kişi yaşamaktadır. Konya ili 40838 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,275 (km²) si Yunak ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Konya Yunak nüfusu 22 bin 102 kişidir.

Konya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 250 bin 20 kişidir.

Yunak İlçe Nüfusu Kaçtır?

22 bin 102 kişidir.

Konya Yunak Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 5,9 olarak gerçekleşmiştir.

Yunak İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,735455 Enlem : 31,735455

Yunak İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Konya iline bağlı bulunan Yunak ilçesinin telefon alan kodu 0 332 şeklinde başlamaktadır.

Yunak ilçesinin bağlı olduğu Konya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yunak ilçesinin bağlı olduğu il olan Konya ilinin plaka kodu 42 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020