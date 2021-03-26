Konya Tuzlukçu Nüfusu 2020 - 2021 |  Tuzlukçu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Konya Tuzlukçu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Konya Tuzlukçu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Konya Tuzlukçu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tuzlukçu ilçesinin bağlı bulunduğu Konya ilinde 2 milyon 250 bin 20 kişi yaşamaktadır. Konya ili 40838 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 641 (km²) si Tuzlukçu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Konya Tuzlukçu nüfusu 6 bin 398 kişidir.

Konya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 250 bin 020 kişidir.

Tuzlukçu İlçe Nüfusu Kaçtır?

6 bin 398 kişidir.

Konya Tuzlukçu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -20,3 olarak gerçekleşmiştir.

Tuzlukçu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,629326 Enlem : 31,629326

Tuzlukçu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Konya iline bağlı bulunan Tuzlukçu ilçesinin telefon alan kodu 0 332 şeklinde başlamaktadır.

Tuzlukçu ilçesinin bağlı olduğu Konya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tuzlukçu ilçesinin bağlı olduğu il olan Konya ilinin plaka kodu 42 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020