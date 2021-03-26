Konya Yunak Nüfusu 2020 - 2021 |  Yunak İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Konya Yalıhüyük Nüfusu 2020 - 2021 |  Yalıhüyük İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Konya Tuzlukçu Nüfusu 2020 - 2021 |  Tuzlukçu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?TRT 1 (Batı) Frekans Ayarları 2021 - TRT 1 (Batı) Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?TRT 1 HD Frekans Ayarları 2021 - TRT 1 HD Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?Konya Taşkent Nüfusu 2020 - 2021 |  Taşkent İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?TRT 2 HD Frekans Ayarları 2021 - TRT 2 HD Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?TRT BELGESEL Frekans Ayarları 2021 - TRT BELGESEL Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?TRT BELGESEL HD Frekans Ayarları 2021 - TRT BELGESEL HD Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?TRT ÇOCUK (Batı) Frekans Ayarları 2021 - TRT ÇOCUK (Batı) Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Konya Tuzlukçu Nüfusu 2020 - 2021 |  Tuzlukçu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Konya Tuzlukçu Nüfusu 2020 - 2021 |  Tuzlukçu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Konya Tuzlukçu nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Konya Tuzlukçu nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Konya Tuzlukçu nüfusunun 6 bin 398 olduğu açıklandı. Haberimizde  Konya Tuzlukçu yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Konya Tuzlukçu Nüfusu 2020 - 2021 |  Tuzlukçu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Konya Tuzlukçu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Konya Tuzlukçu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Konya Tuzlukçu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tuzlukçu ilçesinin bağlı bulunduğu Konya ilinde  2 milyon 250 bin 20 kişi yaşamaktadır. Konya ili 40838 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 641 (km²) si Tuzlukçu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Konya Tuzlukçu nüfusu 6 bin 398 kişidir.

Konya Tuzlukçu Nüfusu 2020 - 2021 |  Tuzlukçu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Konya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 250 bin 020 kişidir.

Tuzlukçu İlçe Nüfusu Kaçtır?

6 bin 398 kişidir.

Konya Tuzlukçu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -20,3 olarak gerçekleşmiştir.

Konya Tuzlukçu Nüfusu 2020 - 2021 |  Tuzlukçu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Tuzlukçu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  31,629326      Enlem :  31,629326

Tuzlukçu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Konya iline bağlı bulunan Tuzlukçu ilçesinin telefon alan kodu 0 332 şeklinde başlamaktadır.

Tuzlukçu ilçesinin bağlı olduğu Konya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tuzlukçu ilçesinin bağlı olduğu il olan Konya ilinin plaka kodu 42 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT