Konya Selçuklu Nüfusu 2020 - 2021 |  Selçuklu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Konya Selçuklu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Konya Selçuklu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Konya Selçuklu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Selçuklu ilçesinin bağlı bulunduğu Konya ilinde 2250020 kişi yaşamaktadır. Konya ili 40838 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,926 (km²) si Selçuklu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Konya Selçuklu nüfusu 663 bin 280 kişidir.

Konya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 250 bin 20 kişidir.

Selçuklu İlçe Nüfusu Kaçtır?

663 bin 280 kişidir.

Konya Selçuklu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 0,7 olarak gerçekleşmiştir.

Selçuklu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,486507 Enlem : 32,486507

Selçuklu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Konya iline bağlı bulunan Selçuklu ilçesinin telefon alan kodu 0 332 şeklinde başlamaktadır.

Selçuklu ilçesinin bağlı olduğu Konya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Selçuklu ilçesinin bağlı olduğu il olan Konya ilinin plaka kodu 42 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020