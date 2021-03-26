Konya Karapınar Nüfusu 2020 - 2021 |  Karapınar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Konya Karapınar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Konya Karapınar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Konya Karapınar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karapınar ilçesinin bağlı bulunduğu Konya ilinde 2 milyon 250 bin 20 kişi yaşamaktadır. Konya ili 40838 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,626 (km²) si Karapınar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Konya Karapınar nüfusu 50 bin 304 kişidir.

Konya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 250 bin 20 kişidir.

Karapınar İlçe Nüfusu Kaçtır?

50 bin 304 kişidir.

Konya Karapınar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 6,5 olarak gerçekleşmiştir.

Karapınar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,542278 Enlem : 26,542278

Karapınar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Konya iline bağlı bulunan Karapınar ilçesinin telefon alan kodu 0 332 şeklinde başlamaktadır.

Karapınar ilçesinin bağlı olduğu Konya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Karapınar ilçesinin bağlı olduğu il olan Konya ilinin plaka kodu 42 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020