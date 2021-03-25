Konya Akören Nüfusu 2020 - 2021 |  Akören İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Konya Akören Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Konya Akören nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Konya Akören Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Akören ilçesinin bağlı bulunduğu Konya ilinde 2 milyon 250 bin 20 kişi yaşamaktadır. Konya ili 40838 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 588 (km²) si Akören ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Konya Akören nüfusu 5 bin 766 kişidir.

Konya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2milyon 250 bin 20 kişidir.

Akören İlçe Nüfusu Kaçtır?

5 bin 766 kişidir.

Konya Akören Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -12,4 olarak gerçekleşmiştir.

Akören İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,560574 Enlem : 27,560574

Akören İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Konya iline bağlı bulunan Akören ilçesinin telefon alan kodu 0 332 şeklinde başlamaktadır.

Akören ilçesinin bağlı olduğu Konya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Akören ilçesinin bağlı olduğu il olan Konya ilinin plaka kodu 42 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020