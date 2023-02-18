Milan Kovacev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Kovacev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Kovacev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Kovacev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Kovacev 10 Ağu 2005 tarihinde Vrbas şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Ковачев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Kovacev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Kovacev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Kovacev'nin FK Vojvodina Novi Sad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milan Kovacev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Kovacev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Milan Kovacev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Kovacev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Vojvodina U17

1 Temmuz 2022 yılında Vojvodina U19

Milan Kovacev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Kovacev şuan FK Vojvodina Novi Sad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Milan Kovacev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 20 numaralı formasıyla 24 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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