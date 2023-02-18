Stefan Bukinac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Bukinac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Bukinac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Bukinac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Bukinac 8 Temmuz 2005 tarihinde Srbobran şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Bukinac Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Bukinac, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Bukinac'nin FK Vojvodina Novi Sad U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stefan Bukinac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Bukinac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Stefan Bukinac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Bukinac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Vojvodina U17

1 Temmuz 2022 yılında Vojvodina U19

1 Ocak 2023 yılında Vojvodina

Stefan Bukinac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Bukinac şuan FK Vojvodina Novi Sad U19 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Bukinac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Vojvodina Novi Sad

Sırbistan U18 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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