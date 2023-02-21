Nawaf Dhawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Dhawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nawaf Dhawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nawaf Dhawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nawaf Dhawi 4 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Nawaf Salem Dhawi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nawaf Dhawi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triple Keys yapmaktadır. Nawaf Dhawi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dhabi) U21 futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dhabi) U21 takımına - tarihinde katılmıştır. Nawaf Dhawi'nin Al-Jazira (Abu Dhabi) U21 ile sözleşmesi 30 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Nawaf Dhawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nawaf Dhawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nawaf Dhawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nawaf Dhawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nawaf Dhawi şuan Al-Jazira (Abu Dhabi) U21 takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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