Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pena 23 Ocak 2004 tarihinde Guachené, Cauca şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Ocoró şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pena Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Pena, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Pena'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Pena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında Al-Jazira

Pena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pena şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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