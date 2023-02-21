Bruno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bruno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bruno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bruno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bruno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno 10 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Conçeicão de Oliveira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Bruno'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Bruno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Bruno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2019 yılında Al-Jazira U17

1 Eylül 2020 yılında Al-Jazira

Bruno kimdir

Bruno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bruno nereli

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