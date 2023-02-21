Khalfan Mubarak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalfan Mubarak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalfan Mubarak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalfan Mubarak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalfan Mubarak 9 Mayıs 1995 tarihinde Ajman şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khalfan Mubarak Khalfan Obaid Alrezzi Al Shamsi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalfan Mubarak Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khalfan Mubarak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Khalfan Mubarak'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Khalfan Mubarak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalfan Mubarak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Khalfan Mubarak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalfan Mubarak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Jazira

Khalfan Mubarak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalfan Mubarak şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Khalfan Mubarak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ajman Club 01-07/08Al Ahli Dubai 08-7/11

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 10 numaralı formasıyla 3 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 1 gol atmıştır.

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