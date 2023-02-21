Abdulla İdrees kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla İdrees Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla İdrees adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla İdrees Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla İdrees 16 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulla Idrees Saqer Mubarak Al Hammadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla İdrees Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Abdulla İdrees'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdulla İdrees Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla İdrees isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla İdrees Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla İdrees futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Jazira

Abdulla İdrees Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla İdrees şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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