Mohamed Omar Al Attas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Omar Al Attas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Omar Al Attas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Omar Al Attas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Omar Al Attas 5 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Omar Zain Mohsen Zain Al Attas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Omar Al Attas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Mohamed Omar Al Attas'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Omar Al Attas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Omar Al Attas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Omar Al Attas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Omar Al Attas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Jazira

Mohamed Omar Al Attas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Omar Al Attas şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohamed Omar Al Attas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Jazira (-2016)

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 1 gol atmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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