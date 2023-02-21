Faisal Al Martoushi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faisal Al Martoushi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faisal Al Martoushi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faisal Al Martoushi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faisal Al Martoushi 29 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,57 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faisal Al Martoushi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Faisal Al Martoushi'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faisal Al Martoushi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faisal Al Martoushi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faisal Al Martoushi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faisal Al Martoushi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2020 yılında Khor Fakkan

1 Temmuz 2020 yılında Al-Jazira

4 Ekim 2021 yılında Emirates Club

30 Haziran 2022 yılında Al-Jazira

Faisal Al Martoushi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faisal Al Martoushi şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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