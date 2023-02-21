Nawaf Al Harthi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Al Harthi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nawaf Al Harthi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nawaf Al Harthi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nawaf Al Harthi 12 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nawaf Al Harthi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nawaf Al Harthi'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nawaf Al Harthi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nawaf Al Harthi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nawaf Al Harthi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nawaf Al Harthi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Al-Ain FC

2 Eylül 2022 yılında Al-Jazira

Nawaf Al Harthi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nawaf Al Harthi şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.