Hamdan Abdulrahman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamdan Abdulrahman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hamdan Abdulrahman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hamdan Abdulrahman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hamdan Abdulrahman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamdan Abdulrahman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hamdan Abdulrahman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamdan Abdulrahman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamdan Abdulrahman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamdan Abdulrahman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamdan Abdulrahman 31 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Hamdan Abdulrahman Khamis Mubarak Alameri şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamdan Abdulrahman Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına - tarihinde katılmıştır. Hamdan Abdulrahman'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamdan Abdulrahman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamdan Abdulrahman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Hamdan Abdulrahman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamdan Abdulrahman kimdir

Hamdan Abdulrahman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamdan Abdulrahman şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Al-Jazira Club

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Hamdan Abdulrahman nereli

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