Ahmed Al Attas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Al Attas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Al Attas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Al Attas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Al Attas 28 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Mohamed Ahmed Husain Al Hashmi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Al Attas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Al Attas'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Al Attas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Al Attas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Al Attas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Al Attas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Shabab Al-Ahli

31 Ocak 2020 yılında Al-Nasr SC

1 Ağustos 2020 yılında Shabab Al-Ahli

1 Temmuz 2021 yılında Sharjah FC

10 Ocak 2022 yılında Al-Jazira

Ahmed Al Attas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Al Attas şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Al Attas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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