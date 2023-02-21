Florin Tanase kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florin Tanase Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florin Tanase adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florin Tanase Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florin Tanase 30 Aralık 1994 tarihinde Găești şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Florin Lucian Tănase şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florin Tanase Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Florin Tanase, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 7 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Florin Tanase'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Florin Tanase Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/florintanase10/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/tanase.florin.9

Florin Tanase Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florin Tanase isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Florin Tanase Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florin Tanase futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Viitorul

1 Ağustos 2013 yılında FC Voluntari

31 Aralık 2013 yılında FC Viitorul

8 Ağustos 2016 yılında Steaua Bucarest

7 Ağustos 2022 yılında Al-Jazira

Florin Tanase Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florin Tanase şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Florin Tanase Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 19 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.