Milos Kosanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Kosanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Kosanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milos Kosanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milos Kosanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Kosanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milos Kosanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Kosanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Kosanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Kosanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Kosanovic 28 Mayıs 1990 tarihinde Conoplja şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Mилoш Kocaнoвић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Kosanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSGG yapmaktadır. Milos Kosanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 16 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Milos Kosanovic'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milos Kosanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Kosanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Milos Kosanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Kosanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2007 yılında Mladost Apatin

1 Temmuz 2010 yılında Cracovia

3 Ocak 2014 yılında KV Mechelen

7 Ocak 2016 yılında Standard Liège

8 Eylül 2017 yılında Göztepe

30 Haziran 2018 yılında Standard Liège

16 Ağustos 2019 yılında Al-Jazira

Milos Kosanovic kimdir

Milos Kosanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Kosanovic şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Radnicki Sombor, FK Vojvodina Novi Sad

Milos Kosanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 3 numaralı formasıyla 7 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Milos Kosanovic nereli

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