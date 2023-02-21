Khalifa Mubarak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalifa Mubarak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalifa Mubarak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalifa Mubarak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalifa Mubarak 7 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalifa Mubarak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khalifa Mubarak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına - tarihinde katılmıştır. Khalifa Mubarak'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalifa Mubarak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalifa Mubarak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalifa Mubarak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalifa Mubarak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalifa Mubarak şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

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