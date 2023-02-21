Zayed Al Ameri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zayed Al Ameri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zayed Al Ameri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zayed Al Ameri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zayed Al Ameri 14 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Zayed Abdulla Braik Saeed Al Ameri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zayed Al Ameri Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Zayed Al Ameri'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Zayed Al Ameri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zayed Al Ameri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zayed Al Ameri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zayed Al Ameri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Jazira

Zayed Al Ameri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zayed Al Ameri şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zayed Al Ameri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Jazira (Abu Dhabi) U17 (-2017)

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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