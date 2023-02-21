Khalifa Alhammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalifa Alhammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalifa Alhammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalifa Alhammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalifa Alhammadi 7 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalifa Alhammadi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Khalifa Alhammadi'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Khalifa Alhammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalifa Alhammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalifa Alhammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalifa Alhammadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Jazira

Khalifa Alhammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalifa Alhammadi şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Khalifa Alhammadi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 12 numaralı formasıyla 25 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 0 gol atmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri U23 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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