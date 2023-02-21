Abdulla Al Hammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Al Hammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Al Hammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Al Hammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Al Hammadi 24 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulla Mohamed Ahmed Abdulla Al Hammadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Al Hammadi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Abdulla Al Hammadi'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulla Al Hammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Al Hammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla Al Hammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Al Hammadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Jazira

Abdulla Al Hammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Al Hammadi şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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