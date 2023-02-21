Abdullrahman Al Ameri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullrahman Al Ameri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullrahman Al Ameri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullrahman Al Ameri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullrahman Al Ameri 30 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullrahman Al Ameri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Abdullrahman Al Ameri'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdullrahman Al Ameri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullrahman Al Ameri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullrahman Al Ameri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullrahman Al Ameri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Jazira

Abdullrahman Al Ameri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullrahman Al Ameri şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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