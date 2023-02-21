Ali Khaseif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Khaseif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Khaseif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Khaseif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Khaseif 9 Haziran 1987 tarihinde Abu Dhabi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ali Khaseif Humaid Khaseif Housani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Khaseif Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 1 Temmuz 2005 tarihinde katılmıştır. Ali Khaseif'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Khaseif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Khaseif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Khaseif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Khaseif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Al-Jazira

Ali Khaseif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Khaseif şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Ali Khaseif Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 43 maçta 0 gol atmıştır.

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