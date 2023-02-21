Saif Khalfan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saif Khalfan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saif Khalfan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saif Khalfan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saif Khalfan 31 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Saif Khalfan Saeed Al Meqbali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saif Khalfan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Saif Khalfan'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saif Khalfan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saif Khalfan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saif Khalfan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saif Khalfan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Jazira

1 Temmuz 2020 yılında Emirates Club

30 Haziran 2021 yılında Al-Jazira

Saif Khalfan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saif Khalfan şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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