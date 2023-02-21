Ali Mabkhout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Mabkhout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Mabkhout adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Mabkhout Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Mabkhout 5 Ekim 1990 tarihinde Abu Dhabi şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ali Ahmed Mabkhout Mohsen Al Hajeri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Mabkhout Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDS SPORTS yapmaktadır. Ali Mabkhout, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 1 Temmuz 2008 tarihinde katılmıştır. Ali Mabkhout'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ali Mabkhout Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Mabkhout isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ali Mabkhout Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Mabkhout futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Al-Jazira

Ali Mabkhout Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Mabkhout şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Ali Mabkhout Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 7 numaralı formasıyla 15 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 105 maçta 80 gol atmıştır.

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