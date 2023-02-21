Ahmed Mahmoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Mahmoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Mahmoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Mahmoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Mahmoud 6 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Mahmoud Hasan Ahmed Alhammadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Mahmoud Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Mahmoud'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Mahmoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Mahmoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Mahmoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Mahmoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ekim 2020 yılında Al-Dhafra FC

30 Haziran 2021 yılında Al-Dhafra FC

16 Ağustos 2021 yılında Emirates Club

1 Temmuz 2022 yılında Al-Jazira

Ahmed Mahmoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Mahmoud şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Mahmoud Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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