Oumar Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oumar Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oumar Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oumar Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oumar Traore 20 Temmuz 2002 tarihinde Korofina şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oumar Traore Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Oumar Traore'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oumar Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oumar Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oumar Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oumar Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Stade Malien

1 Eylül 2020 yılında Al-Jazira

Oumar Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oumar Traore şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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