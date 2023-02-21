Salim Rashid Obaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salim Rashid Obaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salim Rashid Obaid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salim Rashid Obaid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salim Rashid Obaid 21 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Salim Rashid Obaid Sanad Rashid şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salim Rashid Obaid Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMC yapmaktadır. Salim Rashid Obaid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına - tarihinde katılmıştır. Salim Rashid Obaid'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salim Rashid Obaid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salim Rashid Obaid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salim Rashid Obaid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salim Rashid Obaid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salim Rashid Obaid şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Salim Rashid Obaid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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