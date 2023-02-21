Zayed Sultan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zayed Sultan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zayed Sultan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zayed Sultan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zayed Sultan 11 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Zayed Sultan Ahmed Jassim Ibrahim Al Zaabi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zayed Sultan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Zayed Sultan'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zayed Sultan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zayed Sultan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zayed Sultan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zayed Sultan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Al-Jazira

Zayed Sultan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zayed Sultan şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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