Thulani Serero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thulani Serero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thulani Serero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thulani Serero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thulani Serero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thulani Serero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thulani Serero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thulani Serero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thulani Serero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thulani Serero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thulani Serero 11 Nisan 1990 tarihinde Soweto, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Thulani Caleb Serero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thulani Serero Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bleu Sport Int. yapmaktadır. Thulani Serero, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 25 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Thulani Serero'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thulani Serero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sererothulani

Thulani Serero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thulani Serero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Thulani Serero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thulani Serero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Ajax Cape Town

1 Temmuz 2011 yılında Ajax

1 Temmuz 2017 yılında Vitesse

25 Ağustos 2019 yılında Al-Jazira

Thulani Serero kimdir

Thulani Serero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thulani Serero şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Senaone Gunners (2000-2004), Ajax Cape Town Youth Academy (2004-2008)

Thulani Serero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Afrika takımında 10 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 43 maçta 2 gol atmıştır.

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Thulani Serero nereli

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