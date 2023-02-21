Sultan Mabkhout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Mabkhout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sultan Mabkhout adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sultan Mabkhout Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sultan Mabkhout 29 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Sultan Ahmed Mabkhout Mohsen Omaran Alhajeri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sultan Mabkhout Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına - tarihinde katılmıştır. Sultan Mabkhout'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sultan Mabkhout Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sultan Mabkhout isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sultan Mabkhout Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sultan Mabkhout Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sultan Mabkhout şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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