Ahmed Fawzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Fawzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Fawzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Fawzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Fawzi 26 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Fawzi Johar Faraj Abdulla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Fawzi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Fawzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed Fawzi'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Fawzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Fawzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Fawzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Fawzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Jazira U21

15 Eylül 2022 yılında Al-Dhafra FC

6 Şubat 2023 yılında Al-Jazira

Ahmed Fawzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Fawzi şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Fawzi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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