Yousef Ayman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Ayman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousef Ayman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yousef Ayman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yousef Ayman 7 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Yousef Ayman Yousef Ali Al Mansoori şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yousef Ayman Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Yousef Ayman'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yousef Ayman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yousef Ayman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yousef Ayman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yousef Ayman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Jazira

Yousef Ayman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yousef Ayman şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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