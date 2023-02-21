Achraf Bencharki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achraf Bencharki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Achraf Bencharki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Achraf Bencharki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Achraf Bencharki 24 Eylül 1994 tarihinde Fès şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da أشرف بنشرقي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Achraf Bencharki Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KDS FM yapmaktadır. Achraf Bencharki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Achraf Bencharki'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Achraf Bencharki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bencharki_17/

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Achraf Bencharki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Achraf Bencharki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Achraf Bencharki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Achraf Bencharki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında MAS Fes

24 Ağustos 2016 yılında Wydad AC

19 Ocak 2018 yılında Al-Hilal SFC

29 Ağustos 2018 yılında Lens

30 Haziran 2019 yılında Al-Hilal SFC

15 Temmuz 2019 yılında Zamalek

9 Ağustos 2022 yılında Al-Jazira

Achraf Bencharki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Achraf Bencharki şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Achraf Bencharki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas takımında 26 numaralı formasıyla 11 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Fas U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

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